Zaia in diretta oggi: le ultime notizie sul contagio da Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta anche oggi, sabato 24 ottobre 2020, per gli ultimi aggiornamenti sul contagio da Coronavirus in Veneto.

C'è molta attesa per capire se il Governo deciderà di prendere provvedimenti e misure restrittive al fine di ridurre l'espandersi dell'infezione, i numeri continuano a crescere in tutta Italia e alcune Regioni chiedono il Lockdown. Stiamo parlando, ad esempio, di De Luca in Campania. Il governatore del Veneto invece ha sempre avuto un atteggiamento prudente ma votato all'evitare la chiusura totale, numerosi i suoi appelli al rispetto delle regole e all'uso dei dispositivi, della mascherina in particolare. Soltanto ieri aveva annunciato di essersi svegliato di notte con un pensiero: mettere un bel cartello davanti ai microfoni che si vedono durante le dirette Facebook con su scritto "indossate la mascherina".

Zaia in diretta oggi

Oggi confronto con il Governo.

Il bollettino

Oltre 2 milioni e 200mila tamponi fatti, più i tamponi rapidi. I positivi sono 42.869 da inizio pandemia, 1587 in più nelle 24 ore oggi, 15621. In isolamento 14958. Ricoverati 331, in terapia intensiva 73. Morti +9, in totale sono 2317 da inizio pandemia. I sintomatici a domicilio sono 469 (su 15005 in totale, ossia il 97% dei positivi a domicilio non hanno sintomi).

Covid, Crisanti: "Accesso incondizionato a tutti i dati di mobilità degli italiani" PADOV - "Se in questo momento fossi a capo del Comitato scientifico farei probabilmente tre cose: chiederei l' accesso incondizionato a tutti i dati di mobilità degli italiani, ma anche di comportamenti e di densità di popolazione per capire dove sono le zone più a rischio".

