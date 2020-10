Zaia dalla Protezione civile: «Cresce la curva dei contagi, entro lunedì nuova ordinanza con restrizioni» La diretta

Coronavirus in Veneto, Luca Zaia commenta i dati di oggi e dopo aver negato ieri l'eventualità di un nuovo lockdown, affronta il probema dell'aumento della curva del contagio. Ecco i numeri dei contagi di oggi, 22 ottobre.

I tamponi effettuati sono 2.292.554 e i test rapiti un milione e mezzo. Ci sono 1325 positivi in più 24 ore, 39590 positivi in totale, in isolamento 13.676 (+57), in ospdelae 588 persone ricoverate, in terapie intensive 66. Morti 2301. dimessi 4.036.

«Il numero dei contagi sta aumentando, anche se facciamo molti più tamponi rispetto allo scorso marzo, ma in terapia intensiva ci sono 66 pazienti. La curva sta crescendo, dobbiamo uscire da questo lungo inverno. In ospedale ci sono 588 persone ricoverate, i reparti sono sotto pressioni, ma abbiamo armato l'artiglieria pesante, abbiamo i magazzini pieni di materiale, e abbiamo autonomia fino all'estate. Se i pazienti in terapia intensiva superano i 150 apriamo i dieci cento covid».

«Abbiamo attivato tutte le cure, che si sono dimostrate efficienti. Il problema è evitare il collasso della sanità, riempire cioè gli ospedali di pazienti Covid e bloccare tutte le altre attività. Da qui a lunedì emetterò un'ordinanza in cui ci saranno restrizioni per gli assembramenti, per cercare di limitare i contatti tra i cittadini. Crescono i contagi, anche perchè li cerchiamo, probabilmente a marzo erano di più ma non facevamo così tanti tamponi»

Ultimo aggiornamento: 12:57

