Covid in Veneto, nella notte 1.125 i nuovi positivi al virus. Treviso, Verona e Vicenza sopra i 200 casi. Una vittima Il bollettino

Coronavirus in Veneto, nuovi contagi e vittime di oggi nel bollettino della Regione. Impennata degli infetti durante la notte: sono 1.125 i nuovi positivi al Covid. Si registra anche una nuova vittima. Il totale dei casi ha raggiunto quota 42.869, le persone attualmente positive sono 15.621 e i morti complessivi sono 2.317. Sono 14.958 i cittadini in isolamento oggi in Veneto. Questi i dati confrontati con il bollettino di ieri sera alle 17.

Positivi provincia per provincia

Il numero più alto ancora una volta a Treviso, con 248 casi, segue Vicenza con 225, Verona con 203, Padova con 189, Venezia con 174, Belluno con 60 e Rovigo con 7.

Ricoveri e Terapie intensive

Sotto stretto controllo, in Veneto, il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali, secondo il bollettino delle 8 di stamani in area non critica ci sono 548 persone, mentre 68 si trovano nelle Terapie intensive.

I dati nelle 24 ore

Nuova impennata dei casi Covid in Veneto: in un giorno sono 1.729 in più. I decessi sono 9. È quanto emerge se si leggono i dati rispetto alle 24 ore.

