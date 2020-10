Conte: ci attendono settimane complesse, proteggere la salute per proteggere l'economia

Prima la salute, poi l'economia. Il premier Giuseppe Conte è chiaro nel suo messaggio all'assemblea della Cna. Perché «le prossime settimane si preannunciano molto complesse - sottolinea - Non potremo abbassare la guardia di fronte all'avanzata del virus». «Se non proteggiamo la salute - ricorda il premier - non potremo proteggere nemmeno l'economia».

Quindi Conte fa un mea culpa: «Siamo consapevoli del fatto che non tutte le misure adottate hanno agito con la tempestività necessaria e che le amministrazioni pubbliche nel loro complesso possono senz'altro migliorare le loro performance, in particolare nella capacità di aiutare rapidamente e concretamente le imprese creando un contesto favorevole agli investimenti», dice nel videomessaggio.

