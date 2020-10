Emergenza Coronavirus, la Slovenia chiude i confini con l'Italia. Frontiera "sbarrata" in Friuli Venezia Giulia

La Slovenia chiuderà da lunedì i confini con l'Italia, vale a dire con il Friuli Venezia Giulia. Sarà consentito ai cittadini italiani soltanto il transito nel Paese (entro 12 ore) per raggiungere altre destinazioni. Lo riportano i media locali rifacendosi a una decisione del governo di Lubiana presa nella tarda serata di ieri in seguito all'aggravarsi dell'epidemia da Covid-19. Non si escludono controlli sanitari ai valichi. Sarebbero esclusi dalla disposizione, i lavoratori transfrontalieri. Il Friuli Venezia Giulia è considerata dalle autorità slovene una tra le 14 regioni italiane zona rossa.

Ultimo aggiornamento: 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA