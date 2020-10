Coronavirus Veneto, in 24 ore altri 1155 casi e 11 vittime: Padova e Treviso le province più colpite, stabili le terapie intensive Il bollettino

Coronavirus in Veneto, contario e vittime di oggi, lunedì 26 ottobre 2020. I nuovi contagiati rispetto alle 17 di ieri sera sono stati 1155 ovvero 665 nella notte e 490 dalle 8 alle 17. Si registrano poi 11 nuove vittime del Covid (4 a Belluno, 3 a Verona, 2 a Venezia e uno a Padova e Treviso): il totale sale a 2342

In isolamento ci sono 13.692 cittadini.

Contagi nelle provincie

Le province maggiormente colpite sono quelle di Padova, con 353 casi e Treviso, con 268.

Ospedali in Veneto

La situazione resta sotto contollo negli ospedali del Veneto, tuttavia la curva dei ricoveri continua a crescere: sono oggi 695 i pazienti ricoverati in area non critica nei reparti, mentre 81 quelli nelle terapie intensive.

I dati nelle 24 ore

l Veneto registra oggi 1.129 positivi in più rispetto a ieri, se si osservano i dati nelle 24 ore, per un dato complessivo di 45.956 infetti dall'inizio dell'epidemia. Salgono anche le vittime, ora a quota 2.342. I dati sembrerebbero riflettere un lieve abbassamento della curva, che potrebbe tuttavia risentire, come già accaduto, di un minor numero di tamponi processati nella giornata di domenica. Salgono anche i numeri dei ricoveri nei reparti non critici, 695, stabili i pazienti nelle terapie intensive, 81. In calo netto invece i soggetti in isolamento domiciliare, 13.692 (-874).

