Covid Veneto, 1.036 nuovi contagi e 10 vittime. I positivi oltre quota 20mila Il bollettino

Coronavirus in Veneto oggi, 27 ottobre: il bollettino con tutti i dati. I nuovi contagi, rispetto al report della Regione di ieri sera alle 17 sono stati 1624. Sono 10 le vitime del Covid nelle 24 ore, dato che porta il totale dei decessi a quota 2.352. I pazienti attualmente infetti sono 20.081, da inizio pandemia in regione si sono infettate 45.580 persone. Ma il dato più preoccupante è il forte balzo in avanti dei ricoveri: nei reparti non critici degli ospedali si trovano ora 784 malati con Covid, mentre sono 95 i pazienti nelle terapie intensive. In conseguenze dei molti nuovi casi sale il numero dei soggetti in isolamento domiciliare, 14.667 (+975), dei quali 6.417 positivi.

Covid in Veneto

La provincia veneta più colpita oggi è Vicenza con 381 casi, Padova, con 308 nuovi contagi, Treviso 276, 236 a Venezia, 219 a Verona, 77 a Rovigo e 93 a Belluno.

I dati nelle 24 ore

Torna a correre, dopo il rallentamento di ieri, la curva dei contagi Covid in Veneto. Oggi il bollettino regionale riferisce di 1.624 contagi in 24 ore, e 10 morti, che fanno salire il dato delle vittime a 2.352.

Luca Zaia in diretta oggi. «La curva del contagio è in ascesa in Veneto: 50 ricoveri al giorno». Verso la riapertura dei Covid Center. Belluno e Treviso le zone più colpite

