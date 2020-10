Zaia in diretta oggi: Coronavirus in Veneto, il nuovo Dpcm e le misure della Regione

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 26 ottobre 2020, all'indomani della firma del nuovo Dpcm del Governo sulle misure restrittive contro l'epidemia da Covid. Il presidente del Veneto, in conferenza dall'Unità di Crisi della Protezione civile di Marghera, aveva annunciato di avere una nuova ordinanza regionale pronta nel cassetto, ma di aspettare, per l'appunto, di capire le intenzioni di Roma prima di firmarla o modificarla.

Ieri Zaia si è già espresso in modo molto critico verso il nuovo Dpcm. In un'intervista ad Antenna Tre il presidente ha spiegato di aver chiesto di apportare delle modifiche, ma di non essere stato ascoltato. «E lo dice uno che è sempre stato solidale, che non ha mai fatto polemiche e non le voglio fare - ha detto Zaia - ma di fatto il Governo ha scelto di fare questa strada da solo, approvando il dpcm senza accogliere la minima modifica richiesta dalla Regione, dalle Regioni». Per Zaia «questo è emblematico, non è mai accaduta una cosa del genere». «Noi non abbiamo contezza di infezioni o focolai nei ristoranti, i ristoratori si sono mossi con prudenza, hanno rispettato le linee guida», ha aggiunto ancora Zaia. «Chiuderli vuol dire che si vuole confermare che tutto quello che si è fatto fino ad adesso non serviva».

Zaia in diretta

Il bollettino

Oltre due milioni di tamponi fatti. Positivi 45.466 (+1129 in più nelle ultime 24 ore), attualmente positivi oltre 18mila veneti, 13.692 persone in isolamento. Ricoverati 695 pazienti oggi, 81 pazienti in terapia intensiva (76 positivi e 5 negativi), tre vittime nelle ultime 24 ore.

Nuovo Dpcm, tutte le regole: cosa possiamo fare (e non fare) da oggi. Schede NUOVO DPCM. Dalla scorsa notte è in vigore l'ultimo Dpcm varato dal governo per provare a contenere il boom di contagi da Covid che sta rischiando di travolgere il Paese. Il testo infatti, fino al prossimo 24 novembre, proprio in quest'ottica introduce diverse nuove norme con cui gli italiani dovranno fare i conti.

Ultimo aggiornamento: 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA