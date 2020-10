Coronavirus in Veneto, sono 665 i nuovi contagi di stamani. Treviso e Padova in testa. Una vittima Il bollettino

Coronavirus in Veneto, contario e vittime di oggi, lunedì 26 ottobre 2020. Tira leggermente il fiato la nostra Regione questa mattina, per il report delle 8, infatti, i nuovi infetti rispetto alle 17 di ieri sera sono stati 665. Si registra una nuova vittima del Covid. In isolamento 13.692 cittadini.

Contagi nelle provincie

Le province maggiormente colpite sono quelle di Treviso, con 214 casi, e Padova, con 160 casi. Nelle altre infetti sempre sotto il centinaio: a Vicenza 91, a venezia 85, a Belluno 56, a Verona 33, a Rovigo 15.

Ospedali in Veneto

La situazione resta sotto contollo negli ospedali del Veneto, tuttavia la curva dei ricoveri continua a crescere: sono oggi 695 i pazienti ricoverati in area non critica nei reparti, mentre 81 quelli nelle terapie intensive.

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

I dati nelle 24 ore

l Veneto registra oggi 1.129 positivi in più rispetto a ieri, se si osservano i dati nelle 24 ore, per un dato complessivo di 45.466 infetti dall'inizio dell'epidemia. Salgono anche le vittime, ora a quota 2.332 (+3). I dati sembrerebbero riflettere un lieve abbassamento della curva, che potrebbe tuttavia risentire, come già accaduto, di un minor numero di tamponi processati nella giornata di domenica. Salgono anche i numeri dei ricoveri nei reparti non critici, 695 (+30), e dei pazienti nelle terapie intensive, 81 (+5). In calo netto invece i soggetti in isolamento domiciliare, 13.692 (-874), dei quali 5.912 positivi.

«Covid provocato dal vaccino antinfluenzale». Quella registrazione fake che gira sui social

Guida alla giungla degli esami: i “molecolari” sono i più affidabili, ma il divario con gli altri si riduce

Ultimo aggiornamento: 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA