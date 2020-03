Coronavirus Veneto, aumentano i contagi: oggi siamo a 744. Nuova vittima a Treviso MAPPA

Coronavirus Veneto , le ultime notizie di oggi 0 marzo 2020 sul Gazzettino.it. Il totale dei contagiati aumenta ancora: si passa dai 686 di ieri ai 744 di oggi. Si registra purtroppo anche una nuova vittima : si tratta di un paziente di Treviso.

NON SOLO CORONAVIRUS Influenza, in Veneto 389.500 colpiti, 30.000 nell'ultima settimana. Tre morti, 12 casi gravi

LE VITTIME DELL'8 MARZO

A Verona si è saputo che i deceduti sono due anziani entrambi con gravi patologie precedenti: uno cardiopatico e l'altro oncologico. Erano ricoverati a Borgo Roma. In provincia di Padova è morto un uomo di 92 anni di Vigodarzere. A Valli di Chioggia, invece, è deceduto un uomo di 63 anni.

LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN VENETO

Le Aziende sanitarie del Veneto cercano personale per gestire l'emergenza (ECCO DOVE), mentre è stata accolta la proposta del governatore Luca Zaia di consentire ai medici posti in sorveglianza, ma non positivi al Covid-19, di rientrare al lavoro. Lo rende noto la Regione Veneto, illustrando le disposizioni dell'art.11 del nuovo decreto (LEGGI TUTTO).

Belluno 26 contagiati (+3)

Padova 184 contagiati (+13)

Rovigo 6 contagiati

Treviso 141 contagiati (+15)

Venezia 133 contagiati (+1)

Verona 79 contagiati (+13)

Vicenza 56 contagiati (+4)

Cluster residenti comune di Vo' 87 contagiati

Assegnazione in corso 27 contagiati (+8)

Casi collegati a focolai lombardi 5 casi (+1)

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 237

Azienda ospedaliera di Padova 52 pazienti

Ospedale di Piove di Sacco 5 pazienti

Ospedale di Belluno 5 pazienti

Ospedale di Feltre, 0 paziente

Ospedale di Treviso 66 pazienti

Ospedale di Conegliano 4 pazienti

Ospedale di Vittorio Veneto 1 paziente

Ospedale di Castelfranco 2 pazienti

Ospedale di Mestre 29 pazienti

Ospedale di Venezia 11 pazienti

Ospedale di Mirano 5 pazienti

Ospedale di Chioggia, 1 paziente

Ospedale di Piove di Sacco 5 pazienti

Ospedale di Rovigo 4 pazienti

Ospedale di Vicenza 12 pazienti

Ospedale di Santorso 5 pazienti

Ospedale di Bassano 1 paziente

Ospedale di Legnago 3 pazienti

Ospedale di Villafranca 1 paziente

Azienda ospedaliera di Verona - Borgo Roma 22 pazienti

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar 8 pazienti

Coronavirus in Friuli Venezia Giulia

Salgono a 42 i casi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia su un totale di 696 test effettuati. Otto persone delle 42 positive sono ricoverate in ospedale, una delle quali in terapia intensiva, mentre quelle in isolamento domiciliare sono 34 (le cosiddette contumaciali). Gli asintomatici sono 19. Sono 13, quindi, le positività accertate rispetto a ieri e registrate oggi dal Sistema sanitario regionale. Nessuno versa in condizioni di salute preoccupanti. Ad aggiornare sulla situazione è la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute del Fvg dalla sede della Protezione Civile a Palmanova... (LEGGI TUTTO)



Coronavirus mappa del contagio a Nordest

