Zaia: «Nessuno scontro col governo, ma vogliamo capire le basi scientifiche» Il caso Vo'

«Sul Dpcm del governo da parte mia il caso non è mai stato aperto e non serve quindi chiuderlo» ha detto stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia, facendo il punto del Coronavirus in regione, nella sede della Protezione civile a Marghera.

«Siccome il decreto prevede il '...sentite le Regioni...' - ha puntualizzato - e siccome non c'è stato modo di sentirci a quell'ora della notte, abbiamo semplicemente chiesto su quale base scientifica fosse stata data una valutazione dei nostri cluster, e soprattutto segnalato che Treviso e Venezia sono cluster ospedalieri. Nessuna ribellione, nessun 'muscolo', mi spiace - ha concluso Zaia - che si debba fare una polemica su questo».

BUONE NOTIZIE

«Oggi le buone notizie sono che abbiamo i primi 30 dimessi e queste dimissioni fanno capire che tutte le attività fatte ottengono risultati. Ma la buona notizia è anche che ieri è nato il primo bimbo a Schavonia, l'ospedale riaperto ieri dopo essere stato svuotato a seguito dei primi due casi di positività dello scorso 20 febbraio a Vò. Siamo ripartiti con una nuova vita quindi direi un buon segno».

NEGOZI

«Noi veneti non siamo rompiballe, da noi funziona che se c'è una legge la rispettiamo, ma se non è chiara insistiamo per capire bene tutto. I veneti vogliono sapere dove possono andare, dove no, dove possono andare le merci. Il decreto era incomprensibile e nessuno può smentire, ma poi è stato chiarito con la direttiva» ha sottolineato Luca Zaia. «Voglio ribadirlo: le attività non devono restare chiuse ma rispettare il 'droplet', la distanza di sicurezza, non è vietato aprire, ma bisogna fare sì che clienti siano separati e che ci sia contatto», ha spiegato. Quindi sulle polemiche per l'apertura delle piste da sci ieri, Zaia ha sottolineato che «stiamo dialogando con gli impiantisti, molti di loro si sono resi disponibili autonomamente a chiudere gli impianti. Sarebbe un segnale di compattezza nel momento in cui si trovasse una soluzione univoca anche se in Veneto le piste da sci non sono in zona rossa, quindi non devono chiudere gli impianti per decreto».

TAMPONI e TERAPIE INTENSIVE

«In Veneto abbiamo ancora una tenuta assolutamente ragionevole per la terapia intensiva» ha aggiunto il presidente regionale Luca Zaia, nell'aggiornamento di stamani sul Coronavirus, a Marghera. «Abbiamo 744 persone positive - ha ricordato - i degenti sono 237 e 51 sono in terapia intensiva. A oggi, il servizio sanitario regionale ha effettuato 16.041 tamponi. Intanto, abbiamo la prova provata che la sanità funziona, e che lo stiamo facendo con la sanità pubblica. Non abbiamo mai ceduto ai privati la gestione della sanità, non abbiamo mai dato interi settori al privato, se avremo necessità, in una situazione di crisi estrema - ha concluso - vedremo di attivare un servizio con loro

E in verità ognuno di noi, essendo potenzialmente a rischio contagio, diventa una terapia intensiva: se non si ammala rende un grande servizio alla comunità» ha concluso.

GLI INFLUENCER

«Voglio ringraziare i giovani che volontariamente hanno aperto la pagina Instagram 'Viral Veneto', che coinvolge persone famose note e conosciute» ha aggiunto Zaia «Hanno coinvolto molti influencer veneti che tradotto vuol dire opinion leader, ossia coloro che creano opinione. Ci sono Federica Pellegrini, Sammy Basso, Red Canzian, Alice De Bortoli, una influencer con più di un milione di follower. Questo si chiama 'peer education', cioè usare canali privilegiati per i giovani e i giovanissimi che non accedono alla comunicazione formale come noi adulti. Diamo informazioni validate scientificamente e videoappelli al rispetto delle regole. Ringrazio i ragazzi - ha concluso - che lo fanno gratuitamente, e tutti i testimonial».

L'ECCEZIONALE ESEMPIO DI VO'

«Il tamponamento di tutti i cittadini di Vò Euganeo è stato deciso perché ci siamo messi nei panni dei 3.500 abitanti che di punto in bianco hanno visto i riflettori accesi di tutto il mondo e da subito non sono stati angosciati dal pensiero di essere negativi o positivi, una domanda logica di fronte a una tragedia come questa. Ne è nato un campione scientifico assolutamente unico a livello internazionale, testato e ritestato». Dai dati, ha aggiunto Zaia «si indica una via, ovvero la negativizzazione dei 66 casi positivi isolati. Se avessimo adottato le linee guida non avremmo mai saputo dei 66 casi, ma solo i contatti dei due primi contagiati, e avremmo avuto sempre il dubbio sul resto della comunità. È invece una fotografia significativa».

Ricordando in particolare che con i contatti esterni, i positivi legati al focolaio di Vò salgono a 84, Zaia ha rimarcato che «si tratta del 3% della popolazione positiva, che oggi precipita sotto l'1%, il che vuol dire che c'è un processo di negativizzazione, e che la comunità internazionale potrà tenerne conto nell'approntamento delle procedure».

