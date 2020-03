Coronavirus, altre 3 vittime (2 a Verona, 1 a Padova), ma solo 5 ricoveri: i contagiati sono 670

Coronavirus Veneto , le ultime notizie di oggi sul Gazzettino.it. Si registrano altre 3 vittime del virus in Veneto: si tratta di 2 pazienti ricoverati a Verona e uno a Padova che portano il totale delle vittime a 18.

Ma i ricoveri in più da ieri sono solo 5 e uno grave che ha richiesto la terapia intensiva.

Il totale dei contagiati sale però a 670 (+72 rispetto a ieri, 7 marzo). I ricoverati sono 193, ma solo 47 in terapia intensiva.

I casi di contagio sono quindi ancora in aumento nella nostra regione, ma meno che in Lombardia ed Emilia.

LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN VENETO

Le Aziende sanitarie del Veneto cercano personale per gestire l'emergenza (ECCO DOVE), mentre è stata accolta la proposta del governatore Luca Zaia di consentire ai medici posti in sorveglianza, ma non positivi al Covid-19, di rientrare al lavoro. Lo rende noto la Regione Veneto, illustrando le disposizioni dell'art.11 del nuovo decreto (LEGGI TUTTO).

I CLUSTER DEL VENETO

Belluno 23 contagiati

Padova 171 contagiati

Rovigo 5 contagiati

Treviso 126 contagiati

Venezia 126 contagiati

Verona 63 contagiati

Vicenza 50 contagiati

Cluster residenti comune di Vo' 84 contagiati

Assegnazione in corso 19 contagiati

Casi collegati a focolai lombardi 3 casi

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 193

Azienda ospedaliera di Padova 43 pazienti

Azienda ospedaliera di Verona - Borgo Roma 11 pazienti

Ospedale di Belluno 2 pazienti

Ospedale di Treviso 58 pazienti

Ospedale di Mestre 22 pazienti

Ospedale di Venezia 11 pazienti

Ospedale di Mirano 5 pazienti

Ospedale di Dolo 0, il paziente è guarito

Ospedale di Schiavonia 0, il paziente è deceduto

Ospedale di Vicenza 10 pazienti

Ospedale di Santorso 5 pazienti

Ospedale di Legnago 3 pazienti

Ospedale di Rovigo 5 pazienti

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar 4 pazienti

Coronavirus. Casi contagio in Friuli Venezia Giulia

C'è il primo paziente ricoverato in Terapia intensiva a causa del Coronavirus ine i primi due casi a Pordenone. Si tratta di un'anziana di 87 anni ricoverata nel reparto d'urgenza dell'ospedale Cattinara di Trieste e poi deceduta. 15 operatori sanitari dell'ospedale di Trieste in quarantena... ( LEGGI TUTTO

