Influenza, in Veneto 389.500 colpiti, 30.000 nell'ultima settimana. Tre morti, 12 casi gravi

VENEZIA - Sono 389.500 in Veneto le persone colpite dall'influenza stagionale dall'inizio della stagione, 29.900 soltanto nell'ultima settimana, quella dal 24 febbraio all'1 marzo, quando il tasso di incidenza è comunque sceso a 6,11 casi per mille abitanti rispetto agli 8,24 casi della settimana precedente e ai 9,48 della media nazionale.

Ne dà notizia la Direzione Prevenzione della Regione Veneto, la stessa che sta monitorando anche l’andamento del coronavirus.



I NUMERI

L’età maggiormente colpita è sempre quella tra 0 e 4 anni, ma con un tasso di notifica in forte calo, sceso a 18,94 per mille contro il 21,03 per mille della scorsa settimana. Segue la seconda fascia pediatrica (5-14 anni) con 12,08 per mille contro18,56 casi per mille precedente, anche questa forte in calo. Diminuzione, ma contenuta, per la fascia centrale d’età (15-64 anni) con 5,46 casi per mille. Dopo una piccola crescita la scorsa settimana, in questa è scesa anche l’incidenza negli ultrasessantacinquenni, fissata a 1,88 casi per mille contro il 2,37 per mille del passato rilevamento. In tutto, i casi gravi segnalati sono stati 12, con 3 decessi. Entrambi i dati sono, al momento, i più bassi dalla stagione 2014-2015, quando si iniziò a monitorare le complicanze.



“Sulla base di questi dati – dice l’Assessore regionale alla Sanità – i nostri esperti confermano che il periodo dell’influenza stagionale si avvia a conclusione”. Ultimo aggiornamento: 15:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA