VENEZIA - Giorgia Meloni, detta “l’alpina” dopo l’investitura di un anno fa a Udine con il cappello da generale, non sarà all’Adunata dell’Ana di Vicenza. Alla presentazione dell’evento in Senato la scorsa settimana, era emerso che la premier era attesa alla cerimonia di domenica, ma fonti di Fratelli d’Italia ieri hanno riferito che la presidente del Consiglio delegherà a partecipare il ministro Guido Crosetto, come peraltro è spesso accaduto nelle precedenti edizioni, quando gli “onori alla massima autorità” venivano tributati al titolare della Difesa in carica. Ci sarà invece il governatore Luca Zaia, che saluta già iscritti e simpatizzanti: «Bentornati! Da dovunque arriviate, il Veneto è sempre casa vostra».