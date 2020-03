Coronavirus, l'Oms: «Nessun segnale che il virus sparisca in estate come una normale influenza»

«Non c'è al momento alcun segnale che ci dica che in estate il coronavirus sparirà come una normale influenza». Lo ha detto il dottor Mike Ryan dell'Oms, nel briefing quotidiano sull'epidemia. Oms che fa sapere che sono 40 i nuovi test dignostici per individuare il virus e 20 i vaccini in fase di sviluppo. «Finora l'Oms ha ricevuto richieste di revisione e approvazione per 40 test diagnostici, 20 vaccini sono in fase di sviluppo e sono in corso numerosi studi clinici sulle terapie» contro il nuovo coronavirus. Lo ha ricordato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul coronavirus.

Oms: «Ci vorrà del tempo per stabilire il reale tasso di mortalità». «Stabilire il tasso di mortalità è molto importante per ogni malattia. Fin dall'inizio stiamo misurando la trasmissibilità e la severità di questo virus. Ma abbiamo spiegato che ci sono difficoltà nel capire quale sia il reale tasso di mortalità e molti studi dicono perché questo è difficile». Lo evidenzia Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico per il coronavirus dell'unità malattie emergenti dell'Organizzazione mondiale della sanità ( Oms), nel corso della conferenza stampa odierna da Ginevra, parlando del dibattito sul tasso di mortalità del Covid-19. «Sembra che si tratti di semplice aritmetica» ma non è così, ha spiegato l'esperta, «potremo calcolare meglio questo valore grazie ai test sierologici che sono in corso. Intanto stiamo usando diversi modelli matematici, ma che non ci danno un valore preciso, ci vorrà del tempo per ottenerlo».



