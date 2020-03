Coronavirus, salgono a 5 i morti in Veneto: altre 2 vittime a Treviso

Coronavirus in Veneto: dopo la terza vittima, registrata ieri sera (Umberto Pavan 79 anni, veneziano, che era il paziente 1 a Mestre ricoverato il 24 febbraio) oggi si registrano altre 2 vittime che fanno salire il totale a 5.

Sono in corso indagini ospedaliere per verificare la connessione tra la morte e il Covid-19 da cui era stato contagiato nei giorni scorsi il 79enne. Altri 2 decessi sono sotto osservazione per stabilire le esatte cause.

Gli altri 2 decessi di oggi - 3 marzo - sono avvenuti all'ospedale di Treviso.

LA MAPPA DEL CONTAGIO Coronavirus in Veneto, i casi passano a da 307 a 333.

VITTIME DEL VIRUS IN VENETO

Umberto Pavan è la terza vittima veneta del virus dopo Adriano Trevisan di Vo' (prima vittima italiana del Covid-19) e Luciana Mangiò di Paese, in provincia di Treviso.

Ultimo aggiornamento: 19:16

