Coronavirus, neonata positiva a Bergamo: non è grave. Iss: «Valutiamo allargamento zona rossa»

Coronavirus, allarme a Bergamo per una neonata che è rirultata positiva al coronavirus. Il virus, va ricordato ha un tasso di mortalità molto basso tra i bambini. La bambina ricoverata a Bergamo, sottolinea l'istituto superiore di Sanità «è una bimba ai primi giorni di vita risultata positiva al test del coronavirus e non è intubata. La piccola era già in un percorso assistenziale post nascita che viene considerato normale rispetto alle condizioni cliniche». Lo ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa dalla Protezione Civile.

«Da noi c'è una bimba di un anno, le abbiamo fatto un tampone per scrupolo perché aveva delle difficoltà respiratorie». È quanto dicono all'Adnkronos dall'ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII, parlando di «un ricovero recentissimo, di ieri sera o addirittura stamattina». «La piccola non è intubata, respira da sola - precisano -. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione».

Iss: valutiamo l'estensione della zona rossa. «Stiamo valutando l'opportunità di estendere la zona rossa sulla base di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di fattibilità della misura». Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro nella conferenza stampa alla protezione civile parlando dell'area del bergamasco. «Stiamo analizzando con la Lombardia con grande attenzione su nuovi casi per comuni della cintura bergamasca - ha aggiunto - e stiamo vedendo con i dati d'incidenza e in base ai tassi di riproduzione del virus».

