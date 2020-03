Coronavirus Lombardia, 93 casi a Milano e provincia. Gallera: «Zona rossa nella bergamasca? Impennata casi dato oggettivo»

Il coronavirus si diffonde ancora in Lombardia. «Anche noi abbiamo avuto dei casi in Regione, quindi può essere che ci sia anche un dipendente comunale sui 93 positivi a Milano». Così ha risposto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, alla domanda se la Regione ha notizia di un dipendente del Comune di Milano positivo al Coronavirus. Il dato si riferisce al numero dei contagi nella provincia.

«Stiamo valutando l'opportunità di estendere la zona rossa sulla base di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di fattibilità della misura». Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro nella conferenza stampa alla protezione civile parlando dell'area del bergamasco. «Stiamo analizzando con la Lombardia con grande attenzione su nuovi casi per comuni della cintura bergamasca - ha aggiunto - e stiamo vedendo con i dati d'incidenza e in base ai tassi di riproduzione del virus».

E poi. «Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha telefonato a me e all'assessore Forono» per comunicarci che a breve saranno a disposizione «14 medici e 20 infermieri militare» che nei giorni successivi arriveranno a «20 medici e 20 infermieri»: lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera.

«A oggi i posti in terapia intensiva destinati al coronavirus in Lombardia sono diventati 220 rispetto ai 167 occupati: abbiamo un buon margine ma stiamo predisponendo altri posti, tra alcuni giorni altri 50». Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa in videoconferenza.

«È un dato oggettivo il forte incremento dei casi» di Coronavirus nella zona bergamasca di Alzano Lombardo. L'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera lo ha detto rispondendo a una domanda sulla possibilità di nuove zone rosse. «Abbiamo chiesto all'Istituto Superiore di Sanità di fare valutazioni e suggerire a noi e al governo le migliori strategie» ha aggiunto sottolineando che nella zona ora c'è «il numero più alto di contagiati» in Lombardia, più alto anche che nel Lodigiano.

La Regione Lombardia ha acquistato 2,5 milioni di mascherine chirurgiche e ne ha già consegnate 350 mila ai suoi ospedali. Altrettante mascherine saranno consegnate entro fine settimana. Lo ha reso noto l'assessore al Bilancio Davide Caparini, nel consueto punto giornaliero sull'emergenza coronavirus. In questo modo, ha spiegato, «potremo passare a una programmazione tarata sull'ordinarietà e non sulla straordinarietà come avvenuto fino ad ora». La Regione Lombardia ha inoltre fatto «parecchi ordini di ventilatori polmonari», attrezzature «difficilmente reperibili». Gli ordini effettuati, ha spiegato Caparini, «corrispondono a quelli che una Regione come la Lombardia fa in tre anni». In totale, ha concluso, la Regione ha effettuato acquisti per «47 milioni di euro, 13 milioni trasferiti dalla Protezione civile e i restanti provenienti da risorse proprie della Regione».



