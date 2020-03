Coronavirus, terza vittima in Veneto. Il paziente era ricoverato a Mestre

Coronavirus terza vittima in Veneto per l'infezione: si tratta di un paziente ricoverato a Mestre, Umberto Pavan 79 anni.

Pavan, veneziano, è il primo morto all'ospedale dell'Angelo a Mestre, era stato ricoverato per coronavirus il 24 febbraio in Terapia intensiva a Mestre. La sua situazione si è aggravata nelle notte fino al decesso. S

ono in corso indagini ospedaliere per verificare la connessione tra la morte e il Covid-19 da cui era stato contagiato nei giorni scorsi. L'ultima parola sulle correlazioni arriverà dall'Istituto superiore di sanità di Roma, unico deputato a certificare i decessi per coronavirus.

LE VITTIME DEL VIRUS IN VENETO

Umberto Pavan sarebbe quindi la terza vittima veneta del virus dopo Adriano Trevisan di Vo' (prima vittima italiana del Covid-19) e Luciana Mangiò di Paese, in provincia di Treviso.

IL CASO DEL DECESSO DEL "PAZIENTE 1"

Il quarto paziente contagiato da coronavirus, Mario Veronese, "paziente 1" del veneziano, è morto domenica sera all'ospedale di Padova. Ad ucciderlo però un'emorragia cerebrale e non un'insufficienza respiratoria. Per questo la sua morte non è inserita nel bollettino ufficiale della Regione Veneto.



