​Cittadino positivo al Coronavirus nel Veronese: il sindaco chiude il Municipio

Verona

Monteforte d'Alpone

. L'emergenza Coronavirus fa: è accaduto a. Il sindaco Roberto Costa con un post su Facebook ha comunicato che un cittadino è risultato positivo al primo test del Coronavirus. «Il Prefetto e le competenti Autorità sanitarie - ha spiegato - sono state immediatamente informate. In via precauzionale, resteranno a casa per due settimane le persone che sono state a stretto contatto con il cittadino risultato positivo». Il Palazzo Municipale, ha aggiunto, «resterà chiuso a tutti dipendenti e fruitori dei servizi il tempo necessario per procedere alladegli ambienti».