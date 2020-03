Torna da convegno a Milano, sacerdote positivo al virus: chiuso il seminario. E' il primo ricoverato in Friuli

Dopo il ricovero in ospedale a Udine di un religioso risultato positivo al coronavirus, il seminario arcivescovile di Udine è stato chiuso ed è scattata la quarantena per le 35 persone che vivono e operano all'interno.

Nei giorni scorsi, riferisce il Gr della Rai Friuli Vg, il sacerdote ha partecipato a un convegno a Milano dove avrebbe contratto il virus, portando così a tre i focolai che interessano il Friuli Venezia Giulia. Il religioso, al momento, è l'unica persona ricoverata - in condizioni discrete - in ospedale.

Gli altri 12 casi positivi registrati finora in regione si trovano tutti in isolamento a casa.

DAL FRIULI

E c'è un secondo caso di coronavirus in Sardegna legato al Friuli. Si tratta - secondo quanto si apprende da fonti della Regione Sardegna - di un docente di agraria cagliaritano, che nei giorni scorsi ha partecipato ad un congresso a Udine. L'uomo è in buone condizioni e si trova in quarantena volontaria a casa.

È sempre ricoverato, invece, all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari l'imprenditore birraio 42enne, il primo caso in Sardegna: le sue condizioni sono stazionarie.

Ultimo aggiornamento: 20:50

