Siamo riusciti a superare i 198. È il numero, più o meno esatto, di quanti medici di medicina generale mancano sul territorio. La cifra arriva direttamente dalla Direzione centrale della salute ed è stata recepita dalle segnalazioni ufficiali che sono state indicate direttamente dai tre direttori generali delle altrettante Aziende sanitarie sul territorio. Ma c’è di più. Già, perché c’è pure il dettaglio della carenza di medici di famiglia, area per area. Messa lì può sembrare una cifra che dice poco o nulla, ma per dare un senso agli oltre 190 “buchi” possiamo aggiungere che in regione ci sono circa 190 mila persone (il calcolo è per difetto) che oggi si trovano senza un medico di medicina generale. Non è poco.



IL TERRITORIO

La carenza in assoluto più alta, almeno sul fronte numerico, la sconta Trieste e il suo comprensorio, dove si arriverà, a fine anno a 24 medici generici in meno, ma sono messi male pure gli ambiti territoriali di Gorizia, Mossa e San Floriano, dove i medici assenti sono 10. Quattro ne mancano nel ambito di Cervignano delo Friuli, tre per i comuni di Carlino, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, anche se nella Bassa friulana la situazione della copertura è meno grave che da altre parti. I veri problemi sono sulle zone collinari e soprattutto montane. Cinque ne mancano tra Chiusaforte, Dogna, Malborghetto, Valbruna, Moggio e Pontebba e otto tra i Comuni di Ampezzo, Comeglians, Cercivento, Prato carnico, Paularo, Ravascletto, Sutrio, Villa Santina Sappada e Ovaro. In provincia di Pordenone possiamo dire subito che il capoluogo e buona parte del conurbamento ha comunque una discreta copertura, ma le cose si complicano, invece, nell’ambito territoriale di Maniago, Vajont, Montereale, Cavasso, Erto e Casso, i due Tramonti , Barcis, Andreis e Cimolais. In paesi di montagna quando manca il medico nel comune i pazienti devono arrivare sino a maniago o Spilimbergo e si tratta in particolare di pensione anziane.



IL LAVORO

Per capire il lavoro che svolge un medico di medicina generale, bastano alcuni dati: con 1500 pazienti in carico ogni anno un medico di famiglia ha 15 mila contatti con loro tra visite in ambulatorio, a domicilio o tramite consulti telefonici. Una media di 58 al giorno. Ci sono professionisti che a causa della carenza di medici hanno 1800 assistiti in carico: per loro si tratta di 18 mila contatti l’anno, ovvero 70 al giorno. Nello specifico del Pordenonese i circa 180 medici gestiscono ogni giorno una media di 10 mila 500 contatti. E poi qualcuno si chiede perché se ne vanno in pensione o “scappano” nel privato.



L’ASSESSORE

Nonostante i dat, indichino una situazione decisamente complicata, l’assessore alla sanità Riccardo Riccardi, alcuni giorni fa ha sottolineato che “la situazione in Friuli Venezia Giulia è sostanzialmente in linea con quella dell’intero Paese. Le nostre Aziende stanno lavorando per trovare tutte le soluzioni alternative e vanno in questa direzione la quindicina di Ambulatori sperimentali di assistenza primaria già attivati. In regione - ha concluso - sono operativi 768 medici. Qui il rapporto tra numero di medici di base e abitanti (un medico ogni 10mila abitanti) è di 6,41 quando la media nazionale è al 6,81”.



LA REPLICA

«I nodi vengono sempre più al pettine e le carenze di infermieri e medici di famiglia, lamentate delle stesse categorie, confermano la bontà delle proposte fatte dal Pd e bocciate dall'assessore Riccardi. Lui e Fedriga la smettano di fare gli spettatori e risolvano una situazione non più tollerabile, né dai professionisti, né dai cittadini». Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni che va avanti. «Le cronache anche recenti, ci consegnano il quadro desolante di un sistema in difficoltà: dalla chiusura del punto nascita di San Vito, all'esternalizzazione di radiologia a Pordenone, dalla fuga degli amministrativi da Arcs, alla privatizzazione dei centri prelievi, fino alle dimissioni dal pronto soccorso dell'ospedale di Udine. Tutto ha un comune denominatore, il problema del personale. Inoltre, tra il 2018 e il 2023 - ricorda Conficoni - i medici di famiglia convenzionati con le aziende sanitarie sono diminuiti di 139 unità, di cui 30 nel solo Friuli occidentale, dove a fine marzo sono state individuate oltre 50 zone carenti e il numero medio di assistiti per ogni dottore è salito da 1.380 a 1.576. Una situazione che rischia di peggiorare ulteriormente».