Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Nuovo caso di contagio: ora ​i pazienti positivi al test salgono a nove

Coronavirus, casi in Friuli Venezia Giulia . I contagiati da Covid-19 salgono a 9 oggi, 2 marzo 2020: 4 a Udine, 3 a Trieste e 2 a Gorizia.

Scuole e Università restano chiuse anche in Fvg

Una persona residente a Udine è risultata positiva nel corso della notte al test per il Coronavirus. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso della riunione del Comitato operativo riunitosi nella sede della Protezione civile Fvg di Palmanova. Il paziente è stato preso in carico dal Sistema sanitario regionale ed, essendo le sue condizioni di salute state dichiarate non gravi, si trova in quarantena domiciliare.

