Coronavirus in Veneto, i contagiati oggi salgono a 273. Tra questi 67 sono ricoverati in ospedale

Coronavirus Veneto . La situazione di diffuzione del Covid-19 nella regione nella giornata di lunedì 2 marzo 2020. I casi di pazienti contagiati dal Coronavirus in Veneto sono passati dai 265 di ieri a 273.

Il bollettino ufficiale della Regione Veneto

Dei 273 casi di oggi, 67 sono i pazienti ricoverati (+3). Restano due i decessi in pazienti contagiati. Il focolaio di Vo' Euganeo rimane il più numeroso (88) ma invariato rispetto a ieri; seguono per grandezza le aree di Treviso e provincia, con 72 casi (invariato), Venezia escluso Mirano (42, invariato), Padova esclusi Vo' e Limena (33, +2); quindi il focolaio di Limena (14, invariato). Raddoppiati i casi segnalati nel focolaio di Verona e provincia, con 8 positivi (+4). Tra le altre aree in aumento vi è Belluno e Provincia con 3 casi (+1), mentre due pazienti (+1) sono in corso di assegnazione epidemiologica.

I CLUSTER DEL VENETO

Vo' Euganeo 88 casi

Vicenza Provincia 3 casi

Verona Provincia 8 casi

Venezia Provincia (escluso focolaio Mirano-Dolo) 42 casi

Treviso Provincia 72 casi

Padova Provincia (escluso focolai Vo' e Limena) 33 casi

Mirano (Dolo) 6 casi

Limena 14 casi

Belluno Provincia 3 casi

Casi collegati a focolai lombardi 2

Indagine epidemiologica in corso 2 caso

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 67, DI CUI 14 IN TERAPIA INTENSIVA

Azienda ospedaliera di Padova 28 pazienti, di cui 6 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera di Verona 2 pazienti

Ospedale di Treviso 20 pazienti di cui 1 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 8 pazienti di cui 4 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 8 pazienti di cui 3 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 1 paziente

Il nuovo numero verde 800462340

COSA SUCCEDE IN FVG

