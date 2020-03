Coronavirus, Zaia: «Settimana cruciale per la lotta al contagio nel Veneto»

Coronavirus in Veneto: settimana cruciale sul contenimento del contagio (MAPPA DEI CASI) per il governatore Luca Zaia. Nella regione ci sono 273 contagiati di cui 67 all'ospedale e un paese - Vo' Euganeo - in quarantena forzata, con l'esercito alle porte, il Veneto è la seconda regione d'Italia investita dall'epidemia venuta dalla Cina.

Il governatore Luca Zaia avverte: «Questa settimana la considero cruciale dal punto di vista sanitario. Nella sola giornata di ieri, domenica 1 marzo, abbiamo avuto 42 nuovi casi positivi. Se l'evoluzione sarà sostenibile si può parlare di un contenimento del contagio, e quindi di misure che funzionano. Se ci sarà un picco di contagio vuol dire che questo virus sta andando verso lo sfogo, e quindi speriamo che inizi velocemente la discesa, e di uscirne con pochi danni - ha concluso Zaia - dal punto di vista sanitario».

CATEGORIE DEBOLI

«Non dobbiamo creare allarmismo, questo è un virus a bassa letalità - ricorda Zaia - però interessa categorie sociali che dobbiamo tutelare, ed è per questo che chiediamo l'aiuto di tutti». Seguire le cautele igieniche, ha aggiunto, «significa anche un atto di rispetto e di solidarietà nei confronti di quelle persone che se si prendessero il virus inevitabilmente andrebbero almeno in terapia intensiva».

PIÙ POSTI LETTO DEDICATI IN OSPEDALE

«Stiamo intensificando le postazioni di terapia intensiva, spero che non si utilizzeranno mai - ha detto Zaia - questa - ha aggiunto - è la speranza di tutti, ma vogliamo essere pronti se dobbiamo intervenire con la terapia intensiva su più cittadini che ne hanno bisogno. Il che non vuol dire avere una visione tragica ma vuol dire guardare con obiettività. Il servizio sanitario veneto deve essere all'avanguardia, visto che tutto il mondo guarda a noi».

AIUTI ALLE IMPRESE

«Ho sentito ieri sera Bonaccini e Fontana, i presidenti di Emilia Romagna e Lombardia, e stiamo preparando un documento come governatori delle tre regioni maggiormente colpite. Un documento di richiesta di una serie di misure che suggeriremo per le microimprese e per le imprese in generale - annuncia Zaia - visto che il momento è tragico - ha continuato - bisogna ad esempio attingere alla cassa integrazione in deroga, perché non si può mettere la gente in ferie perché non c'è lavoro».

ALLARME RECESSIONE «Di questo passo ci saranno più falliti che contagiati»

L'EUROPA ASSENTE

«L'Europa? Chi l'ha vista?». È il duro j'accuse lanciato oggi 2 marzo dal governatore del Veneto, Luca Zaia sull'emergenza Coronavirus. «Mi sembra di capire che non l'abbiamo vista fino adesso. È una bella occasione per dimostrare di esistere, ma al momento non c'è», ha concluso.



