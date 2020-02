Vo' Euganeo, città fantasma e blindata per il Coronavirus: tutto chiuso e divieto di spostamento

Coronavirus. Vo' Euganeo città blindata. Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei mezzi pubblici.

IL REPORTAGE Vo' Euganeo, il paese "chiuso" nella notte: il terrore del contagio, gli ordini dell'Ulss e i dubbi del sindaco farmacista

Sono le misure di sicurezza per prevenire la diffusione del contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vo' Euganeo (Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vo', che ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19.

