Coronavirus in Veneto. Il contagio si allarga: numerosi test positivi nell'ospedale di Schiavonia Foto Video

Coronavirus in Veneto, i casi di contagio in diretta. Due persone affette da Covid19 a Vo' Euganeo, delle quali una deceduta e un nuovo caso oggi, sabato 22 febbraio, scoperto a Dolo. Si tratta di un paziente di Mira (LEGGI). Ma il contagio si allarga, test immediati su tutte le persone che sono venute in contatto con gli ammalati, ora isolati nel reparto Malattie Infettive di Padova.

Schiavonia, l'ospedale blindato: pazienti e parenti chiusi dentro

Numerosi contagiati nell'ospedale di Schiavonia (Padova)

E purtroppo sì è verificato ciò che gli esperti temevano fin da ieri, quando si è scoperto che due pazienti erano stati ricoverati per una decina di giorni all’ospedale di Schiavonia (Padova) senza sapere che avevano contratto il Coronavirus: fin da ieri sera tutti coloro che hanno frequentato l’ospedale sono stati sottoposti a tampone per rilevare eventuali contagi, e l’esame ha dato esito positivo in numerosi casi. Significa che ci sono altre persone, probabilmente tra coloro che hanno frequentato il reparto in cui erano ricoverati due malati, che sono ora positive al virus e di conseguenza potrebbero a loro volta aver diffuso il contagio. Già ieri sera il Governatore del Veneto Luca Zaia ha ordinato la progressiva evacuazione dell’ospedale padovano che dovrebbe avvenire nell’arco di 5-6 giorni.



Coronavirus, le ultime notizie in Veneto

