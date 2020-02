Coronavirus in Veneto, Mattarella chiama Zaia. A Padova chiesti rinforzi per il reparto di ​infettivologia

Coronavirus in Veneto. Le ultime notizie e la MAPPA del contagio



«Mi ha chiamato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere informazioni sulla situazione nel Veneto e ho parlato a lungo con lui spiegando le criticità. In queste ore ho sentito anche il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte; praticamente mezzo governo». Cosi il presidente del Veneto, Luca Zaia, in un attimo di pausa del summit alla sede della protezione Civile del Veneto, dopo i casi di coronavirus nella regione. «Abbiamo chiesto che - ha osservato - l'approccio debba essere uniforme su tutto il territorio nazionale per garantire la salute ai cittadini e che vengano adottate delle linee guida uniformi».



«È chiaro che in questo momento il reparto di infettivologia dell'ospedale di Padova è sotto pressione e per questo stiamo cercando personale dalle altre Usl da inviare a Padova». Lo ha detto l'assessore regionale Manuela Lanzarin, la quale ha spiegato che «si stanno facendo tutti i test dei pazienti e del personale medico e non dell'ospedale di Schiavonia. Il test sul personale, al momento, è risultato negativo al coronavirus».