Sfratto in via Irlanda a Treviso, esplode la protesta: «Vergognatevi, con che faccia guardate i vostri figli dopo che buttate fuori casa la gente?»

TREVISO - Sfratto questa mattina, 10 maggio, in un appartamento di via Irlanda.

Sul posto le forze dell'ordine che hanno bloccato i volontari dell'associazione Caminantes e del centro sociale Django in rivolta. «Ennesimo sfratto di un nostro concittadino - dicono attraverso una nota ufficiale - Non dimentichiamo le promesse del sindaco durante l'occupazione dell’androne del Comune di Treviso, non dimentichiamo come l'abitare continui ad essere un problema reale nella nostra città, che influisce sulla vita di molte e molti e come nonostante le migliaia di case sfitte a Treviso, le persone continuano ad essere sfrattate senza che vengano trovate soluzioni alternative. Nonostante cerchino di vendercela come tale, questa non è un'emergenza. È il risultato di una serie di politiche che vengono portate avanti, che continuano a tagliare fondi all’edilizia residenziale pubblica e a ignorare le necessità di chi abita la nostra città». Durante la protesta, i toni dei manifestanti si alzano: «Vergognatevi, voi stasera tornate a casa ma con che faccia guardate i vostri figli dopo che buttate fuori la gente?»