Coronavirus, il sindaco Sboarina: «Sorveglianza attiva su tutti i nostri studenti»

VERONA - «Nelle scuole comunali di Verona è stato attivato già da tempo il monitoraggio degli studenti per l'allerta Coronavirus. Ma in seguito all'acuirsi della situazione in Veneto, nella riunione dell'esecutivo della Conferenza dei sindaci dell'Ulss 9 Scaligera è stato fatto il punto delle iniziative in atto nelle scuole». Lo ha detto il sindaco di Verona, Federico Sboarina, spiegando che «da subito nelle scuole è partito il codice di comportamento che prevede la sorveglianza attiva sugli studenti, soprattutto quelli di ritorno dall'Asia».



«Ciò nonostante - ha aggiunto - lunedì faremo una nuova e più aggiornata comunicazione ai dirigenti scolastici e agli insegnanti per allertarli nuovamente alla piena osservanza delle circolari ministeriali e delle autorità sanitarie regionali». «Siamo in costante contatto con Ulss e Regione per gli aggiornamenti, ma anche nel diffondere informazioni per arginare il diffondersi della paura. Sul portale del Comune abbiamo creato uno spazio per diramare le informazioni aggiornate» ha concluso Sboarina.





