Zaia: «Presi d'assalto i nostri pronto soccorso, ho chiesto di mandare infettivologi»

PADOVA - «Io sono preoccupato perchè sono sempre preoccupato della sanità dei veneti. Dico anche che dobbiamo avere una gestione perfetta perchè la mole delle richieste potrebbe essere tale da mandare in tilt gli ospedali, prova ne sia che abbiamo chiesto di mandare infettivologi a Padova perchè in questo momento Padova è presa d'assalto. E cosi accade anche nei pronto soccorso. Questa mattina presto per esempio a Dolo avevamo già 90 persone in attesa». Cosi il goevrnatore del Veneto Luca Zaia al termine di duna riunione operativa alla Protezione civile.