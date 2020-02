Il prof. Palù: «Coronavirus, possibile test negativo dopo aver avuto l'infezione»

PADOVA - « E' possibile essere negativi al test dopo avere avuto un'infezione da coronavirus SarsCoV2 » . Lo rileva Giorgio Palù, ordinario di Microbiologia e Virologia dell' Università di Padova, dopo il caso del dipendente della Mae di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) attualmente isolato nell'ospedale Sacco di Milano, risultato negativo al tampone. Ci sono diversi motivi per i quali questo può accadere e al momento non ci sono elementi sufficienti per preferire un'ipotesi a un'altra, dice l'esperto. Ultimo aggiornamento: 16:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA