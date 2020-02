Coronavirus, come proteggersi: dispenser anti contagio con disinfettanti in treni, stazioni, aeroporti e luoghi affollati

Coronavirus, come proteggersi dal contagio? Il Ministero della Salute ha elaborato un piano speciale per difendere i cittadini: dispenser con disinfettanti per le mani alle fermate della metro, nelle stazioni dei treni, negli aeroporti e negli spazi pubblici più affollati per garantire il massimo livello d'igiene e contrastare anche la possibile diffusione del virus. Il piano speciale elaborato dalla task force istituita dal Ministero dovrebbe entrare in vigore se si aggraverà il livello di contagio. In particolare il Governo ha messo in allerta le aziende che producono i dispositivi medici indispensabili per contrastare il contagio da coronavirus, inserendo anche le mascherine.

Coronavirus, quello che dovete sapere su contagio e trasmissione della malattia

IL CASO DI CONTAGIO A CODOGNO. Sono tre le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime ore in Lombardia. Grave un trentottenne italiano ricoverato ieri in prognosi riservata all'ospedale di Codogno, in provincia di Lodi. Gli altri due contagiati sono la moglie incinta (sarebbe una docente di liceo a Codogno) e una terza persona che si è presentata spontaneamente in ospedale con sintomi di polmonite e che avrebbe avuto dei contatti con il 38enne.



Coronavirus in Veneto, Friuli e Trentino: le ultime notizie

IL SOSPETTO. «Poche storie, il coronavirus è trasmesso anche da chi non ha sintomi». A sottolinearlo sono il virologo Roberto Burioni e il collega Nicasio Mancini in un focus su Medical Facts. «Due recentissime comunicazioni scientifiche confermano i timori che, sin dall'inizio dell'epidemia, vi stiamo presentando sulle pagine del nostro sito - scrivono gli esperti - Siamo stati fra i primi a seguire l'andamento di quest'epidemia di coronavirus, sin da quando i casi si limitavano a poche decine. Il virus viene trasmesso anche in assenza di sintomi».

Coronavirus, post Burioni: "Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena, i politici devono capirlo" Dopo la notizia dei tre contagi da coronavirus in Lombardia, il virologo Roberto Burioni, che da giorni si dice preoccupato della situazione, ha insistito sulla quarantena per chiunque torni dalla Cina. In un post sui suoi social, Burioni ha lanciato un appello anche per i politici perché capiscano che la situazione è grave e da non sottovalutare.

Coronavirus: i consigli Oms per proteggersi dal contagio

Il coronavirus ha fatto quasi dimenticare che in Italia esiste soprattutto l'influenza. Il picco dei contagi però sembra in diminuzione negli ultimi giorni mentre sale il numero dei casi gravi (118 persone) e dei decessi (24 casi). Sono stati 656.000 gli italiani costretti a letto dall'influenza la scorsa settimana, per un totale (da metà ottobre a oggi) di circa 5.632.000 casi.