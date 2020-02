Primo caso di Coronavirus anche nel Veneziano: grave paziente di Mira

Primo caso di Coronavirus anche nel Veneziano: si tratta di un uomo del 1953 residente a Mira, che era stato ricoverato all’ospedale di Dolo per quelli che sembravano sintomi di una forte forma influenzale. Sottoposto all’esame del tampone previsto dal protocollo per l’analisi del Coronavirus, è risultato positivo e sono subito scattate le procedure di isolamento. L'uomo è in gravi condizioni.

Il paziente è quindi stato trasportato d’urgenza con un’ambulanza appositamente allestita all’ospedale di Padova, dove è stato ricoverato nel reparto Malattie infettive. Il reparto già ieri era stato liberato per ricoverare i due pazienti di Vo' Euganeo, uno dei quali è poi deceduto. Ora l’uomo di Mira insieme all’altro malato di Vo' Euganeo è l’unico paziente dell’intero reparto.

I primi casi in Veneto sono stati quelli di due pazienti di Vo' Euganeo, in provincia di padova. Uno dei due, Adriano Trevisan, 77 anni, è deceduto (LEGGI).

Ultimo aggiornamento: 08:51

