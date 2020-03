Il piano: aumentare, soprattutto in Lombardia, i posti di terapia intensiva almeno del 50 per cento. Favorire la collaborazione tra le regioni confinanti nelle aree maggiormente colpite dal contagio. E bisogna preparare anche le altre regioni italiane, come il Lazio che ha già ordinato a tutti gli ospedali, con particolare attenzione a Gemelli, San Camillo e Umberto I, di individuare nuove “ali” dove ricavare posti di terapia intensiva in isolamento. In Lombardia sono state bloccate tutte le...

Ultimo aggiornamento: 10:06

