Coronavirus Vicenza, quinto caso: paziente ricoverato al San Bortolo

Vicenza

. Un quinto caso di positività al Covid-19 nel Vicentino è stato reso noto oggi, lunedì 2 marzo, dall'Ulss n° 8 Berica che in una nota precisa che si tratta «di un paziente fuori Ulss, non residente in provincia, ricoverato presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza». Le sue condizioni, da quanto si apprende, sono buone. «Il paziente ricoverato è in miglioramento, dimissibile in pochi giorni e proseguirà l'isolamento fiduciarioa domicilio», precisa la nota.