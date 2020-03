Remanzacco, il sindaco e tutta la Giunta in isolamento: un assessore è positivo

UDINE - La sindaca del piccolo comune di Remanzacco (in provincia di Udine), Daniela Briz, l'intera giunta e quattro dipendenti comunali si metteranno volontariamente in isolamento domiciliare. Lo ha annunciato la stessa sindaca intervenendo in diretta a una trasmissione dell'emittente televisiva locale Retequattro. Dopo la conferma che un assessore di Remanzacco era risultato positivo al virus, l'intera giunta è stata sottoposta all'esame clinico del tampone mentre il sindaco decideva in via precauzionale di chiudere già da oggi gli uffici. © RIPRODUZIONE RISERVATA