Caso di contagio al Centro Servizi per Anziani: scatta il tampone per tutti

Merlara

Centro Servizi per Anziani

Il sindaco Claudia Corradin comunica che è stato accertato un caso di positività al virus nel comune di Merlara, all'interno del Centro Servizi per Anziani. In stretto contatto con l'Ulss, si stanno adottando tutte le procedure previste dal protocollo e le soluzioni organizzative che servono per non diffondere il contagio. Al momento ospiti e dipendendi sono stati chiusi nella residenza Scarmignan di Merlara in attesa di essere tutti sottoposti a tampone.