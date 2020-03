Coronavirus, un morto a Chioggia, grave anche il parroco

CHIOGGIA - Valli di Chioggia sotto shock: un deceduto per gravi patologie positivo al corona virus e il parroco in gravissime condizioni. Stamattina è deceduto, a 63 anni, Fiorello Bertaggia. L'uomo era affetto da alcune gravi patologie che lo hanno portato alla morte, ma è risultato anche positivo al coronavirus. Ricoverato in rianimazione in gravi condizioni il parroco di Valli di Chioggia e di Conche di Codevigo, don Massimo Fasolo, 61 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA