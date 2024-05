SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - La speranza di sconfiggere il male si è spenta negli ultimi giorni: Silvia Tollon è morta a 44 anni, lasciando un figlio di 6 anni. Abitava a Cesarolo di San Michele al Tagliamento e quel figlio Silvia e Federico, nonostante la sclerosi multipla si fosse già presentata, l’hanno voluto con tutte le loro forze. Una famiglia modello quella di Silvia e del marito Federico Aggio, di quelle che vivono in silenzio la sofferenza della malattia. Come il loro figlio, che frequenta le scuole elementari in paese, da tutti descritto come allegro e simpatico. Mamma Silvia lo ha abbracciato fino all'ultimo. Da circa sette anni conviveva con la malattia, ma ha sempre trovato il supporto del marito, del figlio e di tutti i familiari. Proprio per permettere a Silvia di potersi muovere con più facilità, la famiglia si era trasferita in una abitazione costruita ad hoc, sempre a Cesarolo. Era qui che la giovane mamma poteva spostarsi con la sua carrozzina.



IL RICORDO

«Solare, bella e sempre con un sorriso per tutti - raccontano in paese - Silvia ha sempre vissuto qui a Cesarolo. Era una ragazza modello, studiosa». Dopo essersi diplomata si era fatta la sua famiglia. Anche il lavoro non mancava. Aveva trovato occupazione nello studio notarile di Roberto Cortellazzo a Bibione. Tutto stava filando per il meglio, con un marito splendido, quando all'improvviso ha iniziato ad accusare qualche malessere. Poi le visite e quindi il referto con cui le diagnosticavano la sclerosi multipla. Da qui in poi per Silvia la vita è cambiata, ma lei non si è mai data per vinta. Nonostante non riuscisse più a deambulare e le sofferenze spesso la attanagliassero, la giovane mamma ha continuato a prendersi cura del figlio e del marito dando loro una montagna di affetto. Amore che loro hanno contraccambiato cercando di vivere la vita così come si era presentata, ma sempre con la speranza di potersi abbracciare. Tutti i familiari hanno sempre sperato che Silvia potesse in qualche modo sopravvivere al male. Un paio di settimane fa purtroppo la situazione è degenerata. Silvia Tollon è stata trasferita in ospedale a Portogruaro, dove è deceduta. Lascia il figlio con il marito Federico, i genitori Vilma e Adriano, la sorella Dania con Nicola, il cognato Daniele con Raffaella e i nipoti a cui era molto legata. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Cesarolo. La famiglia ha deciso di evolvere eventuali offerte alle associazioni impegnate nella ricerca per la cura dalla sclerosi multipla.