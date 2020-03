Il sindaco di Vo': «Il governo ha dormito. Perchè i comuni vicentini non hanno restrizioni?

VO' EUGANEO - «Per il comune di Vò forse c'è un leggero miglioramento, perchè c'è almeno un allargamento della zona rossa alla provincia di Padova, anche se bisogna capire meglio. Ma se le cose stanno così vuol dire che il governo finora ha dormito, ha sottovalutato la drammaticità del problema». Lo dice il sindaco del comune di Vò, Giuliano Martini. Il primo cittadino del comune focolaio del Coronavirus in Veneto sottolinea poi possibili incongruenze, se le misure della bozza dovessero essere confermate: «Noi non potremmo muoverci, ma i comuni della provincia di Vicenza, che sono ai nostri confini, non avrebbero limitazioni». Ultimo aggiornamento: 22:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA