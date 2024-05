Padova water marathon, festa lungo i canali tra storia e natura

PADOVA - Grande successo per la quuinta edizione della Padova Water Marathon. La manifestazione, inserita nel calendario dell'International Canoe Federation, è stata organizzata da Canottieri Padova con il patrocinio del Coni Veneto e delle Federazioni, di Regione Veneto, Provincia e Comune di Padova, con l'intento di valorizzare il patrimonio fluviale storico e culturale della città. Si è svolta nella giornata di ieri, le partenze fissate nella sede del circolo di via Polveriera a Voltabrusegana: due gare agonistiche, la gara amatoriale e una riservata agli Under14 più, novità assoluta, la gara internazionale di Stand Up Paddle. Mille i partecipanti.

«È stata un'esperienza emozionante vivere la nostra città da una prospettiva completamente nuova - rivela l'assessore allo sport Diego Bonavina, tra i partecipanti - Ammirare la Specola, il Portello, le mura e navigare sul Bacchiglione è stato meraviglioso. Questa bellezza travolgente ha reso insignificante qualsiasi fatica». La Canoa agonistica prevedeva un percorso di 20 chilometri all'interno del sistema di corsi d'acqua che circonda la città su un tratto del Bacchiglione. Dopo il trasbordo al ponte di Sant'Agostino (Specola) si proseguiva lungo le Riviere, il Piovego; per poi effettuare un secondo trasbordo a Voltabarozzo ed immettersi nel canale Scaricatore giungendo al Bassanello e tornare alla Canottieri.

La prima partenza alle 9, a seguire le varie categorie con distacco di qualche minuto l'una dall'altra.

Primo classificato Cus Pavia (600 euro), seconda Lega Navale Milano (250), terza la società di casa Canottieri (150). La gara amatoriale ha visto oltre 400 partecipanti provenienti da tutta Italia. L'atmosfera è stata magica: il percorso è diventato un'esperienza che ha mescolato sport, natura e cultura; ogni partecipante premiato con una medaglia-ricordo.



LA NON COMPETITIVA

La gara di Canoa Giovani è stata una 10 chilometri non competitiva, aperta a imbarcazioni delle categorie Allievi e Cadetti (9-14 anni), fino alla Specola. Infine la Sup Agonistica su un doppio percorso, completo da 20 e da 10 chilometri. Intorno alle 15, l'esibizione di salvamento con i volontari di "Professione Cane - Istituto Nazionale Formazione Unità Cinofile Da Soccorso". «Questa iniziativa ha un significato molto importante per la Canottieri. Rappresenta l'opportunità di comunicare alla città e alle istituzioni l'importanza di alcune discipline sportive - rivela il presidente Andrea Massaggia - Questa manifestazione mira a coinvolgere ragazzi, cittadini e appassionati per avvicinarli a questa disciplina. Una struttura importante con oltre cento anni di storia, che ha formato campioni olimpici».