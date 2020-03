IL BOLLETTINO- Raddoppiati in sole 24 ore i “positivi” Covid-19 nel Bellunese, e tutto il Feltrino sembra ormai avere almeno un caso. Come si legge dal bollettino diffuso l'8 marzo alle 16 dall’Usl Dolomiti risultano 30 i tamponi positivi (+16 rispetto a sabato, con uno ripetuto a distanza su un caso già positivo). Sono tutti ancora in attesa delle controanalisi dell’Istituto Superiore di Sanità, che però non avrebbe mai avuto dati discordanti rispetto ai primi tamponi, nelle altri casi in Italia. I numeri del bollettino Usl 1 Dolomiti parlano anche di 6 ricoveri ospedalieri per sintomatologia sospetta di Covid-19 (+2 rispetto a sabato) e 134 persone in isolamento domiciliare fiduciario aumentate praticamente di un terzo (+40 rispetto a sabato). Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, sono 139 quelli in attesa di esito, 266 quelli con esito negativo (+121 rispetto a sabato ovvero le persone interessate all’emergenza che si era sviluppata nella Geriatria di Feltre).

LA MAPPA DEI CASI

Oltre a Feltre, Cesiomaggiore, comuni in cui già da qualche giorno si sono registrati dei contagi ora si aggiungono Quero Vas, Seren del Grappa e anche Fonzaso, con la comunicazione diffusa ieri dallo stesso sindaco, Giorgio Slongo. Gli altri casi sono a La Valle Agordina, Agordo, Belluno, Limana e Voltago Agordino.

GLI OSPEDALI

Per l’emergenza rimodulata la normale attività degli ospedali, come nei giorni scorsi. Ad Agordo, ad esempio, rimane in essere la sospensione dei ricoveri dal territorio o da altre strutture sanitarie per la Medicina/Lungodegenza/Ospedale di Comunità. Sospensione anche della attività ambulatoriale della Medicina e dell’attività chirurgica (chirurgia generale e ortopedia). Tutte le altre attività proseguono normalmente, con le limitazioni del “criterio droplet”. A Feltre, sospensione temporanea dei ricoveri in Geriatria e degli interventi in elezione del Dipartimenti Chirurgico. Sono garantite le urgenze. Sono state rafforzate le misure di limitazione dell’accesso all’ospedale da parte degli accompagnatori e dei visitatori per tutte le unità operative, salvo situazioni specifiche valutate dal personale sanitario preposto. Fino a lunedì 9 marzo l’accesso nord sarà chiuso. Chiusi fino al 15 marzo, per disposizione regionale, le strutture semi-residenziali socio sanitarie e sociali (centri diurni e simili). Tutte le attività degli altri ospedali e servizi dell’Ulss Dolomiti proseguono e vengono erogate normalmente, rispettando le cosiddette “distanze di sicurezza”. Nei Centri Prelievi personale dedicato regola l’afflusso nelle sale di attesa per evitare sovraffollamenti. Inoltre, le Direzioni Mediche di Belluno e Feltre hanno predisposto e stanno predisponendo percorsi dedicati di triage nei pronto soccorsi per sospetti Covid-19 e stanno organizzando posti letto aggiuntivi in via precauzionale.

IL PRESIDENTE

«Per il momento nella nostra Provincia tiene il sistema sanitario con una decina di ricoverati, tutti in reparto malattie infettive - dice il presidente Roberto Padrin, al termine del tavolo in Prefettura - e sono aumentati il numero di posti in rianimazione».