Coronavirus Treviso, operative le tende pre-triage fuori dall'ospedale

TREVISO - Sono operative da oggi le tende per il pre-triage installate fuori dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Lo rende noto l'Azienda Ulss 2 trevigiana. La Protezione Civile nei giorni scorsi aveva allestito una tensostruttura esterna dedicata ai casi sospetti di Coronavirus, in modo da limitare i rischi di contagio e riorganizzare i percorsi ospedalieri.



Le persone da oggi saranno valutate da operatori della Protezione Civile, coadiuvati da un operatore sanitario per un primo screening. Quelle con sintomatologia sospetta come tosse, febbre e difficoltà respiratorie, salteranno il triage del pronto soccorso e seguiranno un percorso per la loro messa in sicurezza. Gli altri potranno accedere normalmente al triage del pronto soccorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA