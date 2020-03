Coronavirus, un paziente positivo in ospedale, è gravissimo: controlli sul personale sanitario

PORDENONE - Un paziente ricoverato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone è risultato povitivo al Covid 19. Dal reparto di Medicina è stato trasportato in rianimazione. Si tratta di un 86enne della provincia ed è in gravissime condizioni.

Controlli in corso sul personale sanitario del reparto e soprattutto chi è venuto a contatto con lui.

Ultimo aggiornamento: 16:59

