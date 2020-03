Coronavirus, Dolomiti Superski: «Tutti gli impianti chiudono il 10 marzo»

BELLUNO - Chiusura anticipata degli impianti di risalita del carosello Dolomiti Superski. In una nota emessa dal Consorzio che coordina piste e impianti si legge che «con rancore (termine che ha suscitato molte perplessità, ndr) dobbiamo comunicarvi la chiusura anticipata della stagione a causa del coronavirus».

E così da domani 10 marzo piste ferme come anche cabinovie e seggiovie a Passo San Pellegrino, nel comprensorio del Civetta. all'Alpe Lusia, Bressanone, Rio Pusteria, San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Obereggen, Val di Fiemme, 3 Cime Dolomiti, Marmolada, Arabba, Val di Fassa, Carezza, Alpe di Siusi, Val Gardena, Alta Badia e Plan de Corones.

ALTO ADIGE

In Alto Adige si ferma in anticipo la stagione sciistica a causa dell'emergenza Coronavirus. Da mercoledì chiuderanno, infatti, gli impianti di risalita e gli alberghi. L'annuncio è stato fatto dal presidente degli albergatori altoatesini Manfred Pinzger. «Si tratta di una decisione difficile e sofferta che gli operatori turistici hanno preso in comune accordo», ha aggiunto Pinzger. «I drammatici sviluppi delle ultime 48 ore e i provvedimenti imposti dal governo, ci chiedono questa scelta per la tutela dei nostri cittadini, dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori», ha aggiunto il presidente degli albergatori altoatesini.

Ultimo aggiornamento: 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA