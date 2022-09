Latisana. Con l'auto sotto al Tir: caos nel tratto maledetto della A4

VENEZIA - Con l'auto è finito sotto al Tir: caos nel tratto maledetto della A4. L'incidente è avvenuto verso le 14.30 tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro lungo la carreggiata in direzione di Venezia.

La dinamica

Un automobilista, giunto in prossimità del territorio comunale di San Michele al Tagliamento, non si è accorto che il Tir che aveva davanti era praticamente fermo. L'auto si è conficcata sotto al rimorchio. Sul posto sono arrivati i soccorritori coordinati dal Sores di Palmanova. Con i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare sodo per liberare l'automobilista,sono arrivati anche i sanitari con l'ambulanza e l'elicosoccorso assieme alla polizia stradale. Inevitabili i rallentamenti con alcune code per chi si dirige verso Venezia.