Raffica di incidenti nel "tratto maledetto" della A4: dieci schianti in poche ore

SAN DONA' - Spaventosa raffica di incidenti nel tratto maledetto della A4 oggi pomeriggio 30 giugno fra le 14.30 e le 18.30. Tir, auto, furgoni, tutti sono rimasti coinvolti nei diversi incidenti che hanno martoriato il solito tratto della A4 che da anni registra tantissimi schianti.

I soccorritori sono intervenuti più volte tra Cessalto, nel trevigiano, e San Stino di Livenza per soccorrere i malcapitati. In uno degli incidenti un tir ha perso delle pesanti bobine in acciaio che trasportava e che sono finite sull'asfalto.

Super lavoro per la Polizia stradale, gli ausiliari del traffico, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Solo verso le 19:30 la situazione è tornata alla normalità ma rimane l'incredibile sequenza di incidenti lungo il tratto maledetto dell'autostrada che attraversa il Nordest.