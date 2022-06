Schianto tra due camion e un'auto: segatura e carburante ovunque, tratto di autostrada chiuso

PESCHIERA DEL GARDA - Erano quasi le 18.30 di oggi, 30 giugno, quando due mezzi pesanti e un'auto si sono scontrati lungo l'autostrada A4 in direzione Milano, all'altezza del km 255. Uno dei due mezzi pesanti trasportava segatura e si è ribaltato su un fianco perdendo tutto il suo carico. Tre i feriti e uno di loro è stato trasportato in ospedale con l'elicottero. I vigili del fuoco, arrivati da Bardolino, hanno messo in sicurezza i veicoli, uno dei quali perdeva carburante a causa dell'impatto. La viabilità alle 20 è ancora bloccata e si deve uscire obbligatoriamente al casello di Peschiera del Garda per chi viaggia in direzione Milano.

