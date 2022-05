Schianto tra Tir nel tratto maledetto, chiusa la A4 in direzione di Trieste. Altro incidente verso Venezia

SAN DONA' - Schianto tra Tir nel tratto maledetto della A4 che attraversa il Veneto orientale: un autotrasportatore rimane ferito. Il traffico è bloccato dalle 16.40 di oggi, mercoledì 18 maggio, in direzione di Trieste. Sono tre i mezzi pesanti che sono rimasti coinvolti in un tamponamento tra San Donà e Cessalto. Nel botto un conducente è rimasto ferito. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze e l'elisoccorso con i Vigili del fuoco, gli ausiliari del traffico e la Polizia stradale. I Tir sono finiti in mezzo alle corsie, bloccando il traffico autostradale che è stato bloccato allo svincolo di San Donà dove l'uscita è obbligatoria. Nell'incidente la carreggiata è stata invasa da olio dei motori. Poco prima dello schianto un mezzo pesante aveva perso il carico provocando i rallenamenti a seguito dei quali s'è poi verificato l'incidente. Inevitabili le code con rallentamenti anche nel senso opposto di marcia per i curiosi.

Secondo incidente

Un secondo incidente si è verificato alle 17.45, questa volta in direzione Venezia, tra il nodo di Portogruaro e il svincolo di San Stino.